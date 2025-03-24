Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu

13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu

13:4124/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu
13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu

2025 Avrupa Masa Tenisi Gençlik Serisi'nin Nevşehir'de düzenlenen 2. ayağında Türkiye'yi temsil eden sporcular, 15 madalyayla takımca şampiyonluğa ulaştı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin spor salonu, 13 ve 15 yaş altı sporcuların mücadele ettiği organizasyona ev sahipliği yaptı.


Türkiye'den Kenan Kahraman (15 yaş altı tek erkekler), Ela Su Yönter (13 yaş altı tek kızlar), Berat Özdemir (13 yaş altı tek erkekler), Nil Başaran ile Kenan Kahraman (15 yaş altı karışık çiftler) ve Belinay Davuş ile Berat Özdemir (13 yaş altı karışık çiftler), altın madalya kazandı.


Turnuvayı 5 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türk masa tenisçiler, takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.



#Avrupa Gençlik Serisi
#Kapadokya
#13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma açıldı mı?