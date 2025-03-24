13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin spor salonu, 13 ve 15 yaş altı sporcuların mücadele ettiği organizasyona ev sahipliği yaptı.

Türkiye'den Kenan Kahraman (15 yaş altı tek erkekler), Ela Su Yönter (13 yaş altı tek kızlar), Berat Özdemir (13 yaş altı tek erkekler), Nil Başaran ile Kenan Kahraman (15 yaş altı karışık çiftler) ve Belinay Davuş ile Berat Özdemir (13 yaş altı karışık çiftler), altın madalya kazandı.