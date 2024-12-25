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18 yaşındaki Yasin Özcan Aston Villa’da

18 yaşındaki Yasin Özcan Aston Villa’da

04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yasin Özcan
Yasin Özcan

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Kasımpaşa ve Milli Takım'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Yasin Özcan’ı transfer etti. Lacivert- Beyazlı ekip, Aston Villa ile 8 milyon avroya el sıkıştı.

Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere’ye gidecek. Kasımpaşa’nın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan 18 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer listesindeydi. Kasımpaşa ile Aston Villa’nın bu transfer için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.



#Futbol
#Spor
#Yasin Özcan

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