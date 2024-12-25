18 yaşındaki Yasin Özcan Aston Villa’da

Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere’ye gidecek. Kasımpaşa’nın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan 18 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer listesindeydi. Kasımpaşa ile Aston Villa’nın bu transfer için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.