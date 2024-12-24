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Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi

Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi

20:5624/12/2024, Salı
AA
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Teknik direktör Recep Karatepe
Teknik direktör Recep Karatepe

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Başkent ekibiyle sezon başında sözleşme imzalayan Karatepe, takımın başında 17 lig, 2 de kupa maçına çıktı. Recep Karatepe yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, Adanaspor ile oynadığı son lig maçında ve Kasımpaşa'nın genç kadrosuyla mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahadan mağlup ayrılmıştı.





#Recep Karatepe
#Gençlerbirliği
#Trendyol 1. Lig

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