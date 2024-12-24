Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Recep Karatepe ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Recep Karatepe ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.