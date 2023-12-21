2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali, İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense arasında oynanacak.





Manchester City-Fluminense maçı ne zaman?





FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.













Üçüncülük maçı ne zaman?





Üçüncülük müsabakası ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal stadyumunda oynanacak.





İki mücadele de TV8,5'ta yayınlanacak.





Real Madrid, 5 kez şampiyon oldu





Bu sene 20. kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanya'nın Real Madrid takımı şampiyon oldu.





İspanyol ekibi Barcelona ise 3 kez kupaya uzanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians Paulista ise 2'şer kez kupayı müzelerine götürdüler.





İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ile Brezilya takımları Internacional ve Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.



















