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Spor

Finalin adı: Manchester City-Fluminense

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya gelecek. Peki Manchester City-Fluminense maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçla ilgili merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:47 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:14 - 21/12/2023 Perşembe
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Manchester City ve Fluminenseli futbolcuların gol sevinçleri
Manchester City ve Fluminenseli futbolcuların gol sevinçleri

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali, İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense arasında oynanacak.


Manchester City-Fluminense maçı ne zaman?

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.




Üçüncülük maçı ne zaman?

Üçüncülük müsabakası ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal stadyumunda oynanacak.


İki mücadele de TV8,5'ta yayınlanacak.


Real Madrid, 5 kez şampiyon oldu

Bu sene 20. kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanya'nın Real Madrid takımı şampiyon oldu.


İspanyol ekibi Barcelona ise 3 kez kupaya uzanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians Paulista ise 2'şer kez kupayı müzelerine götürdüler.


İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ile Brezilya takımları Internacional ve Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.






#Kulüpler Dünya Kupası
#FIFA
#Manchester City
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