2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi Türkiye'de başlıyor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım mücadele edecek.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), 1. FSV Mainz 05 (Almanya) ve Real Betis (İspanya) ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise son şampiyon Wisla Krakow'un (Polonya) yanı sıra Shamrock Rovers (İrlanda), FC Annecy (Fransa) ve Sporting Ampute Futbol (İtalya) bulunuyor.

Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.