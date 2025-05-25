Şahinbey Ampute Futbol Takımı Süper Lig şampiyonu oldu

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu.
Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup ederek, ikili averajla Ampute Süper Lig şampiyonu oldu.
Akkent Spor Köyü'nde oynanan final niteliğindeki karşılaşmada, Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Şahinbey, Mohammed Mübarek, Hamza Mohammed ve Fuat Tastan’ın golleriyle rakibini 3-0 yenerek ligin zirvesine çıktı. Aynı puana (61) sahip oldukları Alves Kablo Ampute Futbol Takımı'nı ikili averajla geride bırakan Şahinbey ekibi, sezonu şampiyon tamamladı.
Kupayı alan futbolcular, saha içinde coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.