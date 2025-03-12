Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk heyecanı hafta sonu Marmaris'te yaşanacak

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk heyecanı hafta sonu Marmaris'te yaşanacak

18:1312/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk heyecanı hafta sonu Marmaris'te yaşanacak
2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk heyecanı hafta sonu Marmaris'te yaşanacak

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde Marmaris'te düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Marmaris Ege Rallisi, 14-16 Mart tarihlerinde Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 34. kez gerçekleştirilecek.


Marmaris Ege Rallisi, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, Grand Yazıcı Club Turban Termal, Tor Yapı, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda düzenlenecek.


Marmaris Ege Rallisi organizasyonunun detayları, yarın EOSK tarafından Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'deki basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.


Yarışma programı

Marmaris Ege Rallisi, 14 Mart Cuma günü saat 17.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki seremoni ile başlayacak ve saat 18.00'de İçmeler Pazar Yeri'nde yer alan seyirci özel etabıyla devam edecek.


Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak Asparan'da kurulacak servis alanına dönecek. Ardından sporcular, aynı etapları bir kez daha geçerek saat 16.30'den itibaren birinci bölümü bitirecek.


Rallide 16 Mart Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek.


Ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek.

#2025 Türkiye Ralli Şampiyonası
#Marmaris
#Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları 12 Mart 2025: Bugün gram altın kaç lira oldu?