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3. Lig play-off'ta finale kalan takımlar belli oldu

3. Lig play-off'ta finale kalan takımlar belli oldu

22:2919/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Oynanan karşılaşmalardan kare.
Oynanan karşılaşmalardan kare.

TFF 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları oynandı. Müsabakaların ardından Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor tur atlayarak finale yükseldi.

TFF Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları yapıldı. Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor tur atlayarak finale yükseldi.


İki takımın Nesine 2. Lig'e yükseleceği finallerde Muşspor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek.


Bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2 (0-2)

Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 4-1 (0-1)

Karşıyaka-Muşspor: 1-2 (0-0)

Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (1-0)




#TFF 3. Lig
#Muşspor
#Balıkesirspor
#Ayvalıkgücü Belediyespor
#Kahramanmaraş İstiklalspor
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