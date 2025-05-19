Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bandırmaspor Boluspor deplasmanında final kapısını araladı: 1-4 (ÖZET)

Bandırmaspor Boluspor deplasmanında final kapısını araladı: 1-4 (ÖZET)

22:0119/05/2025, Pazartesi
G: 19/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Murat Cem Akpınar'ın gol sevinci.
Murat Cem Akpınar'ın gol sevinci.

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off yarı final karşılaşmasında Bandırmaspor konuk olduğu Boluspor'u 4-1 mağlup etti ve avantajı kaptı. Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada Messaoudi (P) ve 87. dakikada Paixao attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off yarı final karşılaşmasında Bandırmaspor deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.


Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 4-1 kazanarak avantajı kaptı.


Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada Messaoudi (P) ve 87. dakikada Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golünü 27. dakikada Florent Hasani attı.


Rövanş karşılaşması 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.


BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Boluspor - Bandırmaspor maçının özetini izlemek için




#Bandırmaspor
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 19 MAYIS! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?