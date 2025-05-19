Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off yarı final karşılaşmasında Bandırmaspor konuk olduğu Boluspor'u 4-1 mağlup etti ve avantajı kaptı. Galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada Messaoudi (P) ve 87. dakikada Paixao attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off yarı final karşılaşmasında Bandırmaspor deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor, 4-1 kazanarak avantajı kaptı.
Bordo-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada Messaoudi (P) ve 87. dakikada Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golünü 27. dakikada Florent Hasani attı.
Rövanş karşılaşması 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım finalde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.