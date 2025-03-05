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58 TL'ye Süper Lig maçı

58 TL'ye Süper Lig maçı

13:025/03/2025, Çarşamba
IHA
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Sivasspor tribünü
Sivasspor tribünü

Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 27. hafta maçının bilet satışı başladı. Sivasspor yönetimi, bilet fiyatlarına özel bir indirim yaptı.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.


Sivasspor Yönetim Kurulu, 9 Mart Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında taraftarlar için özel bir indirim yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tribünleri doldurarak takımımıza desteğimizi gösterelim, bu kritik mücadelede hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.


Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün:
158 TL
Maraton Alt ve Üst:
58 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün:
58 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün:
58 TL
Misafir Tribün:
75 TL




#Süper Lig
#Sivasspor
#Göztepe

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