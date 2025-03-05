58 TL'ye Süper Lig maçı

Sivasspor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 27. hafta maçının bilet satışı başladı. Sivasspor yönetimi, bilet fiyatlarına özel bir indirim yaptı.
Trendyol Süper Lig 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Sivasspor Yönetim Kurulu, 9 Mart Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında taraftarlar için özel bir indirim yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tribünleri doldurarak takımımıza desteğimizi gösterelim, bu kritik mücadelede hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.