58 TL'ye Süper Lig maçı

Sivasspor Yönetim Kurulu, 9 Mart Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın bilet fiyatlarında taraftarlar için özel bir indirim yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tribünleri doldurarak takımımıza desteğimizi gösterelim, bu kritik mücadelede hep birlikte olalım" ifadeleri kullanıldı.