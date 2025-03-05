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Ömer Erdoğan'ın ayrılığı resmileşti

Ömer Erdoğan'ın ayrılığı resmileşti

12:515/03/2025, Çarşamba
AA
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Ömer Erdoğan, Sivasspor'un başında çıktığı 12 maçta sadece 1 kez galibiyet alabildi.
Ömer Erdoğan, Sivasspor'un başında çıktığı 12 maçta sadece 1 kez galibiyet alabildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Erdoğan, Sivasspor ile 19 Aralık 2024'te sözleşme imzalamıştı.






#Süper Lig
#Sivasspor
#Ömer Erdoğan

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