Ömer Erdoğan'ın ayrılığı resmileşti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.