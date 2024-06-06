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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali'nde yürek yakan anma: Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayacaktı

6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festivalde yürek yakan bir anma gerçekleşti. Filistinlilere de ev sahipliği yapan festival alanında ''Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayacaklardı'' sloganıyla ayrılan özel bir bölümde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları temsilen ayakkabılar sergilendi. Ayrıca 'Terörist İsrail' yazılı pankart dikkat çekti.

17:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
6. Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze'de ölen bebekler için yürek yakan anma
6. Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze'de ölen bebekler için yürek yakan anma

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festival yürek yakan görüntülere sahne oldu.

Festival alanında ''Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayacaklardı'' sloganıyla ayrılan özel bir bölümde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları temsilen ayakkabılar sergilendi.

Ayrıca bebek katili soykırımcılara tepki için hazırlanan 'Terörist İsrail' pankartı dikkat çekti.


#6. Etnospor Kültür Festivali
#Gazze
#anma
#Filistin
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