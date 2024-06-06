6. Etnospor Kültür Festivali'nde yürek yakan anma: Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayacaktı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Festival'de Filistinlileri ağırlayan ve açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, bu etkinlik ile dünyaya barış mesajları vermek istediklerini söyledi. Atatürk Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. 30 ülkeden 1000 sporcunun katılım sağladığı festival 4 gün sürecek.