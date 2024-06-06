6. Etnospor Kültür Festivali'nde yürek yakan anma: Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayacaktı

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festival yürek yakan görüntülere sahne oldu.
Festival alanında ''Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi bu festivalde oynayacaklardı'' sloganıyla ayrılan özel bir bölümde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları temsilen ayakkabılar sergilendi.
Ayrıca bebek katili soykırımcılara tepki için hazırlanan 'Terörist İsrail' pankartı dikkat çekti.