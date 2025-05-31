A Milli Futbol Takımı'nın mesaisi başlıyor! İlk rakip ABD

Eleme hazırlıkları kapsamında ABD'de kamp yapacak ay-yıldızlı ekibe davet edilen futbolcular, yarın saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. İlk antrenmanını 2 Haziran Pazartesi günü tesislerde gerçekleştirecek A Milli Takım, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.