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A Milli Futbol Takımı'nın mesaisi başlıyor! İlk rakip ABD

A Milli Futbol Takımı'nın mesaisi başlıyor! İlk rakip ABD

10:0231/05/2025, Saturday
AA
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A Milli Takım, ABD ve Meksika ile hazırlık maçları yapacak.
A Milli Takım, ABD ve Meksika ile hazırlık maçları yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak.

Eleme hazırlıkları kapsamında ABD'de kamp yapacak ay-yıldızlı ekibe davet edilen futbolcular, yarın saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. İlk antrenmanını 2 Haziran Pazartesi günü tesislerde gerçekleştirecek A Milli Takım, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.


Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Prattamp;Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.


Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.


Aday kadro


Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:


Kaleci:
Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans:
Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha:
Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet:
Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.
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