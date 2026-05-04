A Milli Takım hazırlık maçlarının yeri ve saati belli oldu

16:34 4/05/2026, Pazartesi
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde iki hazırlık maçına çıkacak.
A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Maçların tarih ve saatleri netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Futbol Takımı, oynayacağı özel maçların programını netleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesi hem Avrupa hem de Amerika kıtasından iki farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Milliler, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Mücadele 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak.

TÜRKİYE-VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, ikinci sınavını ise Venezuela Milli Futbol Takımı karşısında verecek. 7 Haziran Pazar günü Inter Miami FC Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 01.00’de başlayacak.


