A Milli Takım'da 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Takımımız'da, İzlanda ile oynanacak olan karşılaşma öncesinde değişiklik yaşandı. A Milli Takımımız'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağımız mücadele öncesinde A Milli Takımımız'da değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 2 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.
TFF, Karadağ maçında sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile İzlanda maçında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Kaan Ayhan'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı."