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A Milli Takım'ın rakibinde şok sakatlık! Sahayı gözyaşlarıyla terk etti

A Milli Takım'ın rakibinde şok sakatlık! Sahayı gözyaşlarıyla terk etti

11:076/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
AA
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Julio Enciso'nun Türkiye'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.
Julio Enciso'nun Türkiye'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Paraguay Milli Takımı'nın, Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında orta saha oyuncusu Julio Enciso, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.

22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.



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