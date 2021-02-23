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Aaron Boupendza Süper Lig'den ayrılıyor: Golcü futbolcunun yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Aaron Boupendza transfer oluyor. Gabonlu forvetin Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldığı ve imzaların atılmak üzere olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aaron Boupendza
Aaron Boupendza

Rusya'da iki gün sonra bitecek olan transfer dönemi öncesinde önemli bir transfer gerçekleşmek üzere. Süper Lig'de muhteşem bir performans sergileyen Gabonlu forvet Aaron Boupendza Krasnodar ile anlaştı.

Türkiye'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu bu sezon 18 gole ulaşmıştı. Attığı flaş gollerle her hafta adından söz ettiren 24 yaşındaki oyuncunun 8 milyon Euro karşılığında Krasnodar'a imza atacağı belirtildi.

Öte yandan Boupendza'nın bir sonraki satışından Hatayspor'un pay alması bekleniyor.

  • Boupendza sezon sonuna kadar Hatayspor'da mücadele edecek. Sezonun tamamlanmasının ardından Rusya'nın Krasnodar takımına katılacak.

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