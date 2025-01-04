Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u tek golle mağlup etti. Adana Demirspor-Başakşehir maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti.
Başakşehir'de Crespo ve Berat Özdemir, gördükleri sarı kart nedeniyle 19. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Ayrıca Leo Duarte de yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Başakşehir bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.
25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında topla buluşan Piatek'in yerden vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer penaltı noktası civarında yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
28. dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Deniz Türüç'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.
32. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.
71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sıyrılmaya çalıştığı kaleci Deniz Eren Dönmezer, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.
83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında, arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.