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Adem Büyük kariyeriyle ilgili kararını verdi: Hangi takıma transfer olacak?

Son olarak Yeni Malatya'da forma giyen Adem Büyük, kulübün futbol sorumlusu olup teknik direktörlük görevi de üstlenmişti. Tecrübeli futbolcunun, futbol kariyerine devam edeceği ve transfer tekliflerini değerlendirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili tecrübeli futbolcunun menajeri yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalar yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Büyük kariyeriyle ilgili kararını verdi: Hangi takıma transfer olacak?
Adem Büyük - Yeni Malatya

Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından olan Adem Büyük, kariyerine devam edecek. Yeni Malatya'da son süreçte futbolcu antrenör olarak yoluna devam eden Büyük için menajeri Erdem Karagöl yenisafak.com Spor Servisi'ne konuştu.

Karagöl, futbolcusunun oynamaya devam edeceğini belirtirken antrenörlük konusunun Yeni Malatya'daki duruma özel olduğunu belirtti.

Futbolcusunun Türkiye'de oynamak istediğini belirten tecrübeli menajer, "Adem, Polonya'dan çok ciddi bir teklif almıştı. Wisla Krakow'a gidiyordu. Uçak falan hepsi ayarlanmıştı ancak sınıra düşen bombalardan sonra transfer iptal oldu. Şu an için yurt dışı durumu yok. Süper Lig'den iki teklif var. Bekliyoruz ve en doğru tercihi yapmak istiyoruz" diye konuştu.


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