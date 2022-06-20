Adem Büyük kariyeriyle ilgili kararını verdi: Hangi takıma transfer olacak?

Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından olan Adem Büyük, kariyerine devam edecek. Yeni Malatya'da son süreçte futbolcu antrenör olarak yoluna devam eden Büyük için menajeri Erdem Karagöl yenisafak.com Spor Servisi'ne konuştu.

Karagöl, futbolcusunun oynamaya devam edeceğini belirtirken antrenörlük konusunun Yeni Malatya'daki duruma özel olduğunu belirtti.

Futbolcusunun Türkiye'de oynamak istediğini belirten tecrübeli menajer, "Adem, Polonya'dan çok ciddi bir teklif almıştı. Wisla Krakow'a gidiyordu. Uçak falan hepsi ayarlanmıştı ancak sınıra düşen bombalardan sonra transfer iptal oldu. Şu an için yurt dışı durumu yok. Süper Lig'den iki teklif var. Bekliyoruz ve en doğru tercihi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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