Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Futbolu bıraktı

Sezon sonu Roma ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda duygularımla mücadele ediyorum. Şimdi hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı bir an geliyor. 18 yılı aşkın bir sürenin ve futbolun bana kazandırdığı pek çok şeyin ardından bu yaz kariyerime son veriyorum," açıklamasında bulundu.





Bayern Münih akademisinin bir ürünü olan 36 yaşındaki Hummels, rakip Borussia Dortmund'a transfer olup oradaki performansı ile göz doldurmuştu.





İkisi Dortmund ile olmak üzere 6 kez Almanya şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2012-13 ve 2023-24 sezonlarında Dortmund ile iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı ancak kupaya uzanamadı.



