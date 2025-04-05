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Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Futbolu bıraktı

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Futbolu bıraktı

09:005/04/2025, Cumartesi
AA
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Roma'nın Alman defans oyuncusu Mats Hummels sezon sonu futbola veda ediyor
Roma'nın Alman defans oyuncusu Mats Hummels sezon sonu futbola veda ediyor

İtalyan kulübü AS Roma'nın ve Alman Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Mats Hummels, sezon sonu futbola veda edeceğini açıkladı. Hem sezon başında hem de daha önceki yıllarda adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan 36 yaşındaki oyuncu, aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracak.

Sezon sonu Roma ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncu kişisel X hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda duygularımla mücadele ediyorum. Şimdi hiçbir futbolcunun kaçınamayacağı bir an geliyor. 18 yılı aşkın bir sürenin ve futbolun bana kazandırdığı pek çok şeyin ardından bu yaz kariyerime son veriyorum," açıklamasında bulundu.


Bayern Münih akademisinin bir ürünü olan 36 yaşındaki Hummels, rakip Borussia Dortmund'a transfer olup oradaki performansı ile göz doldurmuştu.


İkisi Dortmund ile olmak üzere 6 kez Almanya şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, 2012-13 ve 2023-24 sezonlarında Dortmund ile iki kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı ancak kupaya uzanamadı.


78 kez Alman Milli Takımı forması giyen Hummels, 2014'te FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir parçasıydı.

#Mats Hummels
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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