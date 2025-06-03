Ahmed Kutucu hedefini Yeni Şafak'a açıkladı: Önce Galatasaray sonra İngiltere

2024-2025 sezonunda fırtına gibi esen Galatasaray, Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 19. kez müzesine götürdü. Her futbolcu kazanılan iki şampiyonluğa da irili ufaklı katkı sağladı. Bunlardan biri de Ahmed Kutucu oldu. Sezona Eyüpspor'da başlayan 25 yaşındaki futbolcu, orada gösterdiği üst düzey performansın ardından devre arasında 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla 11'de forma giydiği ilk maçta Gaziantep FK ağlarını sarsan ve takımına 3 puanı getiren Ahmed Kutucu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı ilk maçta da Boluspor filelerini havalandırdı. Galatasaray formasıyla 4 ay gibi kısa bir sürede çift kupa zaferi yaşayan genç kanat oyuncusu, Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

Ahmed Kutucu'nun Gaziantep FK maçında yaşadığı gol sevinci.





"Galatasaray en büyük camia"





Şampiyonluklara dair yorumda bulunan Ahmed Kutucu, "Öncelikle tabii çok mutluyuz. Çünkü hedeflerimizi başarabildik. İki şampiyonluk da hem Türkiye Kupası hem Süper Lig bizi çok mutlu etti. Bunu başardıktan sonra zaten eğlenmemizden bu görülebildi" dedi. Kutlamalarla ilgili de konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bunu kutlamalarda da tekrar gösterdik. Gittiğimiz her yerde bizim taraftarlarımız var. Kayseri'de de olsun, Gaziantep'te de olsun. Nereye gitsek de zaten bize büyük destek veriyorlar. Onlara da buradan teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.





Ahmed Kutucu ve ailesi





"Hedefim Premier Lig"





Kariyer hedefleriyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Ahmed Kutucu, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. En başta burada ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Takıma daha çok katkı vermek istiyorum. Sonra da en büyük hedefim Premier Lig. Bir gün Premier Lig'de oynamak istiyorum" diye konuştu.





Galatasaray'a transfer sürecini de Yeni Şafak'a anlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Ben çocukluktan beri Galatasaraylıyım. Kalbim her zaman Galatasaray'dan yanaydı. Buraya transfer sürecimde bazı aksaklıklar oldu ama küçük şeylerdi. Onlar bir iki günde halledildi ve sonunda buraya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.









"Her yerde oynarım"





Performansını daha da yükseltmek istediğini dile getiren Ahmed Kutucu, "Bu sezon çok fazla katkı veremedim takımıma ama inşallah gelecek sezon daha da güzel olacak. Seneye inşallah daha fazla gol katkısı vereceğim. İnşallah bu da olur" diye konuştu. Çok yönlü bir oyuncu olduğunun altını çizen yıldız forvet, "Ben çoğu bölgede kendimi rahat hissediyorum. Okan Buruk hocamız nerede oynatırsa orada oynarım. Ama şu an en rahat hissettiğim bölge kanat. Sağ kanat da olabilir sol kanat da olabilir" sözlerini sarf etti.









"Galatasaray bir aile gibi"





Gelecek sezon Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun sezonu olabilir mi" sorusunu cevaplayan 25 yaşındaki oyuncu, "İddialı konuşmayı sevmem. İdmanda yüzde 100'ümü veririm. Çalışırım ve inşallah olur" yanıtını verdi. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 4 ayı değerlendiren Ahmed. "Eyüpspor ile Galatasaray aynı değil. Biraz da o yüzden adaptasyon süreci gerekti... Galatasaray, aile gibi. İçerisi de öyle dışarısı da öyle. Taraftarlar da öyle. Herkesin birbirine bağlı olduğu bir takım" dedi.









"Osimhen'e tercüme ettim"





Ahmet Kutucu, Gaziantep'teki karşılaşmada yaşanan "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına da açıklık getirdi. 25 yaşındaki futbolcu, "Osimhen , yanımda oturuyordu. Ve kendisiyle ilgili bir şey dediklerini anladı. Sonra bana ne dediklerini sordu. Ben de orada tercüme ettim. 'Seni istediklerini söylüyorlar' dedim. Kendi aramızda biraz gülüştük" diye konuştu.

Victor Osimhen & Ahmed Kutucu

"Dünya Kupası'na gitmek istiyorum"





Teknik direktör Okan Buruk ile ilgili görüşlerini de belirten Ahmed, "Okan Hoca 3 sene arka arkaya şampiyonluğu aldı. İnsan olarak da teknik direktör olarak da iyi birisi" sözlerini sarf etti. Milli Takım'la ilgili hayallerinin olduğunu belirten kanat oyuncusu, "Dünya Kupasına kim gitmek istemez. Her Türk çocuğunun Milli Takım'da oynama hayali vardır. O hayali gerçekleştirdim ama daha fazla çağırılmak istiyorum. Umarım bu da olur inşallah" dedi.



















