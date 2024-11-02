Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr sahasında lider Al Hilal ile karşılaştı. Maç 1-1’lik skorla tamamlandı. Goller Talisca ve Milinkovic-Savic’den geldi. Al Hilal bu sonuçla 25 puana ulaşarak liderliğini korudu. Al Nassr ise 19 puanla 3. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Hilal Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.