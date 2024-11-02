Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr evinde Al Hilal Riyadh ile 1-1 berabere kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr evinde Al Hilal Riyadh’ı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Al Nassr’ın golü dakika 1’de Anderson Talisca’dan geldi. Al Hilal’in golü dakika 77’de Sergej Milinkovic-Savic’den geldi. Al Nassr - Al Hilal Riyadh maç özeti ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumu haberimizde.
Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr sahasında lider Al Hilal ile karşılaştı. Maç 1-1’lik skorla tamamlandı. Goller Talisca ve Milinkovic-Savic’den geldi. Al Hilal bu sonuçla 25 puana ulaşarak liderliğini korudu. Al Nassr ise 19 puanla 3. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Hilal Riyadh maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇ ÖZETİ
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇ SONUCU
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇ SONUCU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
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