Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Al Nassr - Al Hilal Riyadh nereden izlenir, maç saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Hilal Riyadh nereden izlenir, maç saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

10:211/11/2024, Friday
G: 1/11/2024, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cristiano Ronaldo ve Neymar düellosu
Cristiano Ronaldo ve Neymar düellosu

Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr evinde lider Al Hilal Riyadh’ı konuk ediyor. Evinde 4 maçtır kaybetmeyen Al Nassr yenilgisiz rakibine karşı mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanan Al Hilal ise liderlik yarışında yara almak istemiyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

Arabistan Ligi 9. haftasında Al Nassr ve Al Hilal Riyadh karşı karşıya geliyor. 62. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Hilal’in 34 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Al Nassr bu maçlardan 13 kez galip gelirken 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - AL HİLAL RİYADH CANLI SKOR

AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

24 Bento

27 Aymeric Laporte

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

20 Ângelo Borges

23 Ayman Yahya

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

94 Anderson Talisca

10 Sadio Mane

AL HİLAL RİYADH

17 Mohammed Al Yami

3 Kalidou Koulibaly

5 Ali Albulayhi

6 Renan Lodi

20 Joao Cancelo

8 Ruben Neves

16 Nasser Al Dawsari

22 Sergej Milinkovic-Savic

10 Neymar

77 Malcom

9 Aleksandar Mitrovic

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI





#Al Nassr
#Al Hilal Riyadh
#Suudi Arabistan Pro Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD seçimleri için son 4 gün! Donald Trump ile Kamala Harris karşı karşıya