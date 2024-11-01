Al Nassr - Al Hilal Riyadh nereden izlenir, maç saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Arabistan Ligi 9. haftasında Al Nassr ve Al Hilal Riyadh karşı karşıya geliyor. 62. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Hilal’in 34 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Al Nassr bu maçlardan 13 kez galip gelirken 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.