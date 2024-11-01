Al Nassr - Al Hilal Riyadh nereden izlenir, maç saat kaçta ve hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında Al Nassr evinde lider Al Hilal Riyadh’ı konuk ediyor. Evinde 4 maçtır kaybetmeyen Al Nassr yenilgisiz rakibine karşı mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanan Al Hilal ise liderlik yarışında yara almak istemiyor. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
Arabistan Ligi 9. haftasında Al Nassr ve Al Hilal Riyadh karşı karşıya geliyor. 62. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Hilal’in 34 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Al Nassr bu maçlardan 13 kez galip gelirken 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Nassr - Al Hilal Riyadh maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH CANLI SKOR
AL NASSR - AL HİLAL RİYADH MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
24 Bento
27 Aymeric Laporte
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
20 Ângelo Borges
23 Ayman Yahya
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
94 Anderson Talisca
10 Sadio Mane
AL HİLAL RİYADH
17 Mohammed Al Yami
3 Kalidou Koulibaly
5 Ali Albulayhi
6 Renan Lodi
20 Joao Cancelo
8 Ruben Neves
16 Nasser Al Dawsari
22 Sergej Milinkovic-Savic
10 Neymar
77 Malcom
9 Aleksandar Mitrovic