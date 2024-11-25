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Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

16:3325/11/2024, Pazartesi
IHA
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Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor ligin 13. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmanın hemen ardından Alanya’ya gelen kafile, bu hafta sahasında karşılaşacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetiminde devam eden antrenmanda, Samsunspor deplasmanın da ilk 11’de görev alan oyuncular salonda antrenman yaparken, diğer oyuncular ise sahada ısınma ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.


Antalya temsilcisi, bir günlük aranın ardından Trabzonspor maçına Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.


#Alanyaspor
#Süper lig
#Trabzonspor

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