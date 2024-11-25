Alanyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Karşılaşmanın hemen ardından Alanya’ya gelen kafile, bu hafta sahasında karşılaşacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetiminde devam eden antrenmanda, Samsunspor deplasmanın da ilk 11’de görev alan oyuncular salonda antrenman yaparken, diğer oyuncular ise sahada ısınma ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.