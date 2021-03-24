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ATLETİZM

Albayrak Spor'un şampiyon gençleri

Albayrak Spor Kulübü, Atletizm Geliştirme Projesi yarışmaları U16 kategorilerinde bölge şampiyonu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Sporun şampiyon gençleri
Derece yapan sporcular kupa ile poz verdi.

Albayrak Spor Kulübü U16 Kız Takımı ile U16 Erkek Takımı, Florya Atatürk ormanında yapılan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarında Marmara Bölge şampiyonu oldu.

Albayrak Spor aynı müsabakada erkek kategorisinde Galatasaray tamını geride bırakmayı başardı.

Ayrıca kız takımından ferdi olarak Berfin Kalkan Bölge ikincisi oldu.

Elde edilen başarının ardından büyük mutluluk yaşayan Albayrak Spor Atletizm Antrenörü Gökhan Demir, derece yapan sporcularla gurur duyduğunu ifade etti.


  • Albayrak Spor Atletizm U16 Kız Takımı
  • Berfin Kalkan
  • Şilan Yanık
  • Amine Şenses
  • Meryem Şenses
  • Albayrak Spor Atletizm U16 Erkek Takımı
  • İbrahim Çetintezel
  • Hamit Abaça
  • Adem Kulik
  • Ömer Faruk Deliacı
  • Yunus Cuşkun

Albayrak Spor’un vizyonu sürüyor
SPOR
Albayrak Spor’un vizyonu sürüyor
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