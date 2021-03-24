Albayrak Spor'un şampiyon gençleri

Derece yapan sporcular kupa ile poz verdi.

Albayrak Spor Kulübü U16 Kız Takımı ile U16 Erkek Takımı, Florya Atatürk ormanında yapılan Atletizm Geliştirme Projesi yarışmalarında Marmara Bölge şampiyonu oldu.

Albayrak Spor aynı müsabakada erkek kategorisinde Galatasaray tamını geride bırakmayı başardı.

Ayrıca kız takımından ferdi olarak Berfin Kalkan Bölge ikincisi oldu.

Elde edilen başarının ardından büyük mutluluk yaşayan Albayrak Spor Atletizm Antrenörü Gökhan Demir, derece yapan sporcularla gurur duyduğunu ifade etti.

Albayrak Spor Atletizm U16 Kız Takımı



Berfin Kalkan

Şilan Yanık

Amine Şenses

Meryem Şenses

Albayrak Spor Atletizm U16 Erkek Takımı



İbrahim Çetintezel

Hamit Abaça

Adem Kulik

Ömer Faruk Deliacı

Yunus Cuşkun