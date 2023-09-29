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Spor

Alexis Beka Beka intihara kalkıştı

Kongo asıllı Fransız futbolcu Alexis Beka Beka, Nice viyadüğünde intihar girişiminde bulundu. Polisler, 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

14:15 . 29/09/2023 Cuma
AA
Beka Beka hala viyadükte bulunuyor.

Beka Beka hala viyadükte bulunuyor.

Fransa'da polisin viyadükte intihar edeceğini söyleyen Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından OGC Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka'yı iknaya çalıştığı bildirildi.


France Bleu'nün haberine göre 22 yaşındaki futbolcu, Nice’teki A8 Otoyolu'nda bulunan Magnan Viyadüğü'ne gelerek intihar edeceğini söyledi.


Viyadüğün giriş çıkışını trafiğe kapatan polisin Beka Beka'yı ikna çalışmaları sürüyor.


Nice takımı yaşanan olayın ardından bugün düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etti.





#Nice
#Alexis Beka Beka
#Fransa
1 saat önce
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