Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'sicili bozuk' ifadesi kullanmış ve Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan disiplin sevkine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Fatih Terim için 'Sicili bozuk' ifadesi kullandı. pic.twitter.com/FeN2dn6B2X — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Eylül 2019

Galatasaray Kulübü, Ali Koç'un Terim'i hedef alan sözlerine bu şekilde cevap vermişti;