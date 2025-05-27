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Aliağa FK'da Muhammed Raşit’le yollar ayrıldı

Aliağa FK'da Muhammed Raşit’le yollar ayrıldı

15:1827/05/2025, Salı
IHA
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Muhammed Raşit Şahingöz, geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 2 kez fileleri sarstı.
Muhammed Raşit Şahingöz, geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 2 kez fileleri sarstı.

Aliağa Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

TFF 3. Lig’de şampiyonluk yaşayan ve 2. Lig’e yükselen Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor.


İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonun önemli isimlerinden birisi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Raşit Şahingöz ile yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Namağlup şampiyon takımın maestrosu, verdiğin emekler için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Raşit" ifadelerine yer verildi.







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