Eskişehirspor 3. Lig'de!

Mersin Stadyumu’nda oynanan şampiyonluk maçı öncesi polis, stadyum içinde ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Sınırlı sayıda Eskişehir taraftarının tribünlerde yer almasına izin verilen karşılaşma saat 15.00’de başladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin büyük bölümünde Eskişehirspor’un baskılı oyunu dikkat çekerken, Mezitli 33 Spor da zaman zaman gol için atak denedi.