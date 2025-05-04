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Eskişehirspor 3. Lig'de!

Eskişehirspor 3. Lig'de!

17:194/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
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BAL’da şampiyon olan Eskişehirspor, 3. Lig’e yükseldi.
BAL’da şampiyon olan Eskişehirspor, 3. Lig’e yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, Mersin’de oynanan karşılaşmada Mezitli 33 Spor’u 1-0 mağlup ederek 3. Lig’e yükseldi.

Mersin Stadyumu’nda oynanan şampiyonluk maçı öncesi polis, stadyum içinde ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Sınırlı sayıda Eskişehir taraftarının tribünlerde yer almasına izin verilen karşılaşma saat 15.00’de başladı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin büyük bölümünde Eskişehirspor’un baskılı oyunu dikkat çekerken, Mezitli 33 Spor da zaman zaman gol için atak denedi.


Beklenen gol penaltıdan geldi


İlk yarısı 0-0 golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da Eskişehirspor’un atakları yer aldı. 71. dakikada Necati’nin ceza sahası içinde düşürülmesi üzerine hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltı atışını kullanan Necati, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakada Necati’nin penaltıdan attığı golle Eskişehirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.




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