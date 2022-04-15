Alpay Özalan'dan yeni spor yasası mesajı: "Kulüpler sahipsiz kalmaz"

Spor dünyası yeni spor yasasını konuşuyor. Uzun süren çalışmaların ardından ortaya çıkan taslak geçtiğimiz günlerde komisyonda onaylanmıştı. İlerleyen günlerde Meclise gelecek olan ve yasalaşması beklenen kanun teklifiyle ilgili olarak TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Yenisafak.com Spor Servisi Editörü Mustafa Göksel'in sorularını TVNET ekranlarında yanıtlayan Özalan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle;

-"Spor kulüplerimizin harcamaları tolere edilebilir sınırı çoktan aşmıştır. Yöneticiler bunu fark ettiği halde önlem almıyorsa biz buna önlem alırız. Çünkü o düşünülmeden harcanan parada tüm sporsever vatandaşlarımızın katkısı var."

-"Bu teklifle yapmak istediğimiz, sporun her alanını hukuki yapıya kavuşturmak, şahsi ihtiras ve hırsların etkin ve etken olduğu bir alandan rasyonel, bilimsel, çağdaş ve teknik usullerin hukuk çevresinde kullandığı bir yapıya dönüştürmek istiyoruz."

"Kulüplere yönetici bulamayız" söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Bu söylemler beni çok rahatsız ediyor. Şunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Ne mevcut yöneticilerimiz kulüplerine hizmet etmekten vazgeçer ne de bu milletin evlatları taraftarı oldukları kulüpleri sahipsiz bırakır."

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"61 maddeden oluşan kanun teklifimizin en önemli konularından bir tanesi yöneticilerin sorumluluğunun artması. Yani bu yöneticiler, oluşabilecek zararlardan mal varlıklarıyla birlikte sorumlu olacaklar. Bu durum kanunun teklifinin kalbi diyebileceğimiz detaylarından bir tanesi."

Kulüpler bundan sonra nasıl bir politika izleyecek?

"Bir kulübün 6 milyarı aşan borcu var. Tüm kulüplerin 30 milyar TL'yi aşan borcu var. Artık finansal durumları sürdürülebilir bir başarıyı mümkün kılmıyor. Bir geçiş süreci olacak."

"Kulüplerimiz ilk etapta küçülmeye gidecek. İlerleyen yıllarda finansal ve mali yapıları çok sağlam temeller üzerine kurulu bir sistemle hem çabuk başarıyı hem de sürekliliği devam eden bir durumla karşı karşıya kalacaklar."

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Kulüplerin satış olasılıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Kulüplerin satışı bir yönetimin vereceği karar değildir. Böyle bir şey isteniyorsa genel kurulu toplamaları gerekir ve genel kurulda çoğunluğun desteğini almalılar. Yani bu yasa tek başına böyle bir olanak sağlamıyor. Bunun kararını verecek olanlar yine kulüplerin üyeleridir"

📌 YENİ SPOR YASASI NE GETİRECEK?



👉 @alpayozalan35: Kulüplerimizin finansal durumu artık sürdürülebilir bir başarıyı mümkün kılmamaktadır. Sporun her alanını bir hukuki yapıya kavuşturmak istiyoruz. Her şey şeffaf olacak. Hesap verilebilir bir durum ortaya konulacak. pic.twitter.com/cGd3pRhPUk — TVNET (@tvnet) April 14, 2022