NBA'de Los Angeles Lakers sahasında Houston Rockets'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 140-132 kazandı. Los Angeles Lakers da LeBron James sezon rekorunu kırdı. Karşılaşmada 48 sayı atan James, sezon rekorunu kırdı. Ayrıca LeBron James, 8 ribaund ve 9 asistle oynadı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün karşılaşmaya damga vurdu. Şengün mücadelede 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 4 blokla oynadı. Alperen Şengün bu performansıyla, Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.