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Spor
Alperen Şengün rekor kırdı: Shaquille O'Neal'ı geride bıraktı
NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a 140-132 yenildi. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün karşılaşmaya damga vurdu. Alperen Şengün hem kariyer hem de NBA rekorunu kırdı. Ayrıca milli basketbolcumuz, Shaquille O'Neal'ı da geride bıraktı. Lakers'ta ise LeBron James öne çıkan isim oldu. Peki Alperen Şengün, Houston Rockets-Los Angeles Lakers maçında ne yaptı? Alperen Şengün kaç sayı attı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
9:43 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Alperen Şengün

Alperen Şengün

NBA'de Los Angeles Lakers sahasında Houston Rockets'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 140-132 kazandı. Los Angeles Lakers da LeBron James sezon rekorunu kırdı. Karşılaşmada 48 sayı atan James, sezon rekorunu kırdı. Ayrıca LeBron James, 8 ribaund ve 9 asistle oynadı.


Alperen Şengün kaç sayı attı?


Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün karşılaşmaya damga vurdu. Şengün mücadelede 33 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 4 blokla oynadı. Alperen Şengün bu performansıyla, Shaquille O'Neal'ı geride bırakarak bu istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.


Son 5 sezonda devrede %80 ile 20 sayı atıp 3 blok yapan NBA oyuncuları

Anthony Davis

Giannis Antetokounmpo

Alperen Şengün



#NBA
#Alperen Şengün
#Shaquille O'Neal
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