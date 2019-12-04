ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Altay-Trabzonspor: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge 11 başladığı karşılaşmada attığı gol sonrası klasik dansını yaptı.

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge 11 başladığı karşılaşmada attığı gol sonrası klasik dansını yaptı.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Süper Lig’de zirve yarışı veren Trabzonspor’la karşı karşıya geldi. 45+2'de Trabzonspor Sturridge'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55. dakikada Altay penaltıdan Leandrinho'nun attığı golle durumu 1-1 yaptı. 67. dakikada Alexander Sörloth attığı golle skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor deplasmandan 2-1 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.

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