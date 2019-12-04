Altay-Trabzonspor: 1-2

TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Süper Lig’de zirve yarışı veren Trabzonspor’la karşı karşıya geldi. 45+2'de Trabzonspor Sturridge'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55. dakikada Altay penaltıdan Leandrinho'nun attığı golle durumu 1-1 yaptı. 67. dakikada Alexander Sörloth attığı golle skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor deplasmandan 2-1 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.