Altay'da 2 fire

Kurmaylar, kontratı sürerken alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderip serbest kalma hakkı kazanan bir diğer isim olan Sefa Özdemir'le ise 2 yıllığına el sıkıştı. Sefa'nın yuvada kalmayı tercih ettiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Kuban'a geçmiş alacakları ve yeni sezon garanti ücretinin tamamını nakit ve gayrimenkul olarak peşin ödeme teklif edildiği ancak futbolcunun fesih yolunu tercih ettiği belirtildi. Arda ile ilgili ise açıklama yapılmadı. Yönetim daha önce İsa'nın da alacağını yatırarak oyuncuyu takımda tutmuştu.