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Altay'dan Mustafa Denizli Stadı'nda oynama başvurusu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, 26 Kasım'da açılışı gerçekleştirilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maçını oynamak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 10 Aralık'ta İzmir'de oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasına Alsancak'ta çıkmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Altaydan Mustafa Denizli Stadında oynama başvurusu
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu15.358 kapasiteye sahip

Altay, 10 Aralık'ta oynanacak Atakaş Hatayspor maçının Alsancak'ta oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Depreme dayanıksız raporu aldığı 2014 yılında kapılarını kapattıktan sonra 2015 yıkılıp, 7 yıl sonra UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı, onay verilmesi halinde 7 yıl sonra bir müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Böylelikle, altyapısından yetişerek, 18 yıl formasını giydiği Altay'ın geçen sezon 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli, kendi ismini taşıyan yeni stadyumda ilk maçına çıkma heyecanı yaşayacak. Son yıllarda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Altay, teknik patron Mustafa Denizli'nin, "Orası stat değil, evimiz" dediği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na uzun bir aradan sonra kavuşmuş olacak.

TFF'nin son incelemeleri yaptıktan sonra başvuru konusunda kararını açıklayacağı belirtilirken, Altay yönetimi şimdiden görkemli bir açılış için hazırlıklara başladı. Elektronik bilet sistemleri monte edilen stat konusunda İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan da onay alınacak.
Galatasaray'ı İstanbul'da yenemiyor

Ligde cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Altay, rakibini İstanbul'da en son 29 sene önce mağlup etti. Son olarak 30 Ağustos 1992 yılında Ali Sami Yen Stadı'nda sarı-kırmızılı ekibi Dimitrov ve Ramazan Torunoğlu'nun golleriyle 2-1 yenen İzmir temsilcisi, daha sonra Süper Lig'de rakibiyle dış sahada oynadığı 8 maçı da kaybetti.

Altay, Galatasaray karşısında son galibiyetini 12 Mayıs 2000 yılında evinde 1-0'lık skorla alırken, Süper Lig'de iki takım arasında 11 Nisan 2003'te İstanbul'da oynanan son randevu Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kupada ise 8 Ocak 2009'da İzmir'de oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı.

Naderi takıma döndü

Altay'da sakatlığı nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında 20'inci dakikada sakatlanan ve sol üst adalesindeki yırtık nedeniyle Demir Grup Sivasspor, Fraport Tav Antalyaspor (D), Adana Demirspor ve Medipol Başakşehir (D) müsabakalarında kadroda yer almayan İranlı savunmacı takımla çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Björkander ve sarı kart cezalısı Thiam forma giyemeyecek.
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