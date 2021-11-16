Amatör maçta ortalığı karıştıran gol sevinci

Bölgesel Amatör Lig 3’üncü grup 3’üncü hafta müsabakasında Bayırköyspor ile Vitraspor Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Maçın 79’uncu dakikasında Vitrasporlu Sedat Karademir skoru 2-2’ye getiren golü attı. Bu gol sonrası sevinçleri ev sahibi takımın bulunduğu tribün önünde yapan Vitrasporlu oyunculardan Ali Ateş istenmeyen bir hareket yapınca, yan hakemin orta hakemi uyarması sonrası kırmızı kart gördü.
Oyuncu saha komiseri eşliğinde soyunma odasına giderken, yaptığı hareket veya söze sinirlenen Bayırköysporlu taraftarlar soyunma odası ile tribünleri birbirinden ayıran tellere gelerek futbolcuya saldırmaya çalıştılar. Bir taraftarın elindeki sopa gözlerden kaçmazken, araya jandarma ekipleri girmesiyle taraftarlar zor sakinleştirildi.
Öte yandan maç, Bayırköyspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.