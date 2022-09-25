Amedsporlu taraftarlardan yeni skandal: Bursasporlu futbolculara yabancı madde yağdırdılar

2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor, bugün saat 19:00'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Diyarbakır ekibini destekleyen taraftarlar, ısınmaya çıkan Bursasporlu futbolcuları yabancı madde yağmuruna tuttu. Maç öncesi de Amedspor'un tesislerine gelen bir grup taraftar, futbolculara, "Bizim bunlarla aramızda husumet var. Onlara saldırın öldürün demiyoruz ama o maçı alın, gerisini bize bırakın. Hepinize güveniyoruz. Ömer Bozan 10 tane Bursaspor'dur. Mansur (Çalar) 20 tane Bursa'dır. Çoluk çocukla oynayacağız, onları sahaya gömeceğiz, ötesi yok." şeklinde bir konuşma yapmıştı.

İşte o görüntüler:

amed - Bursasporumuz maçında 15-16 yaşında ki genç futbolcularımız sahaya çıktığı andan itibaren her tribünden taş şişelerin ardından tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bütün Türkiye görsün yayalım. pic.twitter.com/rhmX9HUNHT REKLAM September 25, 2022

Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün saat 19:00'da oynanacak Amedspor - Bursaspor müsabakası, herhangi bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanmayacak. Ev sahibi ekip ise herhangi bir aksilik olmaması halinde karşılaşmayı kendi YouTube kanallarında yayınlayacaklarını açıklamıştı.