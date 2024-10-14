Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 3. haftası

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak. THY Avrupa Ligi'ne deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu. İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak. Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Playtika maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.