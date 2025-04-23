Anadolu Efes THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında Panathinaikos'a konuk olacak

Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında dün 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti. Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes yarınki müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor.





Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek. Play-off eşleşmesinin bir sonraki karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.





Avrupa'da 872. randevu

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 872. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 871 karşılaşmada 492 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.



