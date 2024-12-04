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Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda!

Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda!

17:444/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ankaragücü adını 5. tura yazdırdı.
Ankaragücü adını 5. tura yazdırdı.

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında karşılaştığı Karşıyaka'yı 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Karşıyaka ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Karşılaşmada galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla başkent temsilcisi oldu.


MKE Ankaragücü'ne galibiyeti golleri 15. dakikada Renaldo Cephas ve 80. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Karşıyaka'nın tek golüyse 90. dakikada Ali Sinan Gayla'dan geldi.


MKE Ankaragücü bu sonuçla adını 5. tura yazdırdı.




#Ankaragücü
#Ziraat Türkiye Kupası
#Karşıyaka

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