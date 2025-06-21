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Arda Turan Shakhtar Donestk'te siftah yaptı

Arda Turan Shakhtar Donestk'te siftah yaptı

14:4221/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Arda Turan
Teknik direktör Arda Turan

Shakhtar Donestk yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Arda Turan yönetiminde yapılan ilk antrenmanla başladı.

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donestk teknik direktör Arda Turan yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Göreve getirilen 38 yaşındaki çalıştırıcı idmandaki istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Hazırlıklarına başlayan Donestk, çalışmalarına Slovenya'da sürdürecek.



Arda Turan ilk resmi maçına ise Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Tampereen'e karşı 10 Temmuz Perşembe günü çıkacak.





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