Arda Turan Shakhtar Donestk'te siftah yaptı

Teknik direktör Arda Turan
Shakhtar Donestk yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Arda Turan yönetiminde yapılan ilk antrenmanla başladı.
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donestk teknik direktör Arda Turan yönetiminde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Göreve getirilen 38 yaşındaki çalıştırıcı idmandaki istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Hazırlıklarına başlayan Donestk, çalışmalarına Slovenya'da sürdürecek.
Arda Turan ilk resmi maçına ise Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Tampereen'e karşı 10 Temmuz Perşembe günü çıkacak.
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