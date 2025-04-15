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Arkas Spor’un konuğu Ziraat Bankkart

Arkas Spor’un konuğu Ziraat Bankkart

13:5515/04/2025, Salı
IHA
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Arkas Spor’un konuğu Ziraat Bankkart
Arkas Spor’un konuğu Ziraat Bankkart

Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart’ı İzmir’de konuk edecek.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Play-Off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. İzmir ekibi, bu zorlu müsabakayı kazanarak seriyi eşitlemeyi hedefliyor.


Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankkart’ı İzmir’de yenerek seriye eşitlik getirmek istediklerini ifade eden Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri bu önemli maçta salona desteğe davet ediyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Hafta içerisinde oyuncularımız karşılaşmaya çok iyi hazırlandılar. Zorlu bu müsabakayı taraftarımızın da desteğiyle kazanarak serideki durumu 1-1’e getirmek istiyoruz. Yarın istediğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

#Arkas Spor
#Efeler Ligi Play-Off
#Ziraat Bankkart
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