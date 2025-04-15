Arkas Spor’un konuğu Ziraat Bankkart

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankkart’ı İzmir’de yenerek seriye eşitlik getirmek istediklerini ifade eden Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri bu önemli maçta salona desteğe davet ediyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Hafta içerisinde oyuncularımız karşılaşmaya çok iyi hazırlandılar. Zorlu bu müsabakayı taraftarımızın da desteğiyle kazanarak serideki durumu 1-1’e getirmek istiyoruz. Yarın istediğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.