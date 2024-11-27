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Asbaşkan Onur Göçmez istifasını yönetime sunmuştu! Beşiktaş'ta flaş gelişme

Asbaşkan Onur Göçmez istifasını yönetime sunmuştu! Beşiktaş'ta flaş gelişme

10:0227/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
DHA
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Asbaşkan Onur Göçmez
Asbaşkan Onur Göçmez

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard'ın ardından asbaşkan Onur Göçmez de istifasını yönetime sunmuştu. Yapılan toplantının ardından, istifa kararının kabul edilmediği bildirildi.

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından, kazan kaynıyor. Siyah-beyazlı kulüpte ayrılıklar devam ediyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak siyah-beyazlı kulübe gönderdi.


İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Öğle saatlerinde toplanan Beşiktaş yönetimi, Onur Göçmez'in istifasını kabul etmedi.





#Beşiktaş
#Onur Göçmez
#Hasan Arat

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