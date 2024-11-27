Asbaşkan Onur Göçmez istifasını yönetime sunmuştu! Beşiktaş'ta flaş gelişme

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından, kazan kaynıyor. Siyah-beyazlı kulüpte ayrılıklar devam ediyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak siyah-beyazlı kulübe gönderdi.
Öğle saatlerinde toplanan Beşiktaş yönetimi, Onur Göçmez'in istifasını kabul etmedi.
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