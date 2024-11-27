Beşiktaş'ta gece operasyonu

Beşiktaş Kulübü'nde gece yarısı beklenmedik bir olay yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, adeta bir gece operasyonu ile 2 ismin görevine son verdi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı ifade edildi. Bu kararı Başkan Arat'ın kendi inisiyatifle aldığı öğrenildi.





Siyah beyazlı ekibin, gece yarısında yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;





"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."





Yönetim kurulunun haberi yok

Beşiktaş, resmi X hesabı üzerinden Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu kararı, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kendi inisiyatifle aldı. Yolların ayrılma kararından, yönetim kurulunun haberinin olmaması nedeniyle tartışmalar yaşandı. Hatta Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifa etti. Birçok yönetim kurulu üyesinin de istifa kararı alması bekleniyor.

















Yolların ayrıldığını gazetecilerden öğrendi

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrılmasının ardından yeni gerçekler de ortaya çıkıyor. Siyah-beyazlı takımda, bu iki isme de önceden herhangi bir tebliğin yapılmadığı ortaya çıktı. Hatta Bradley'in kendisini bilgi almak için arayan gazetecilerden olayı öğrendiği iddia edildi.





Basın toplantısı bekleniyor

Görevden alınan Samet Aybaba'nın cumartesi günü bir basın toplantısı yapacağı öğrenildi. Toplantıda Aybaba'nın yaşanan süreç hakkında bilgi vereceği ifade edildi.











