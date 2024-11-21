Hasan Arat: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rüyası başlamadan bitti

Hasan Arat, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aday olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap veren Başkan Arat, "Adaylık konusu şu an gündemimizde değil. Şu an birinci gündemimiz Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilir olması, ikinci olarak ise futbol takımımızın başarısıdır" diye konuştu.





"Beşiktaş bireysel olarak korunacak bir makam değildir"





Fikret Orman ve Serdal Adalı'nın açıklamalarına değinen Hasan Arat, "Arkadaşlarımız belki kendi yaşadıkları dönemin sıkıntılarını gördüler ve belki ona dikkat çekmişlerdir.. Haklılardır ama şunu unutmayın, Beşiktaş bireysel olarak korunacak bir makam değildir. Beşiktaş'ı Beşiktaşlıların tamamı koruyacaktır. İyi niyetlerinden hiçbir endişem yok. Bir yandan iyi niyet gösterip, onların yanındaki arkadaşlar yanlış işlere giriyorsa onları bildiğimizi de herkes bilsin. Herkes göründüğü gibi olsun. Benim hiçbir şeyden haberim olmadığımı da kimse düşünmesin" ifadelerini kullandı.





"Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz"





Hakem tartışmaları hakkında konuşan Arat, "TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli. Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok. UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın. Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş. Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar. Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez. Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? 'Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar" açıklamasını yaptı.













"TFF Başkanı yabancı VAR'a sıcak bakıyor"





Federasyonun yabancı VAR hakemine sıcak baktığını belirten Başkan Arat, "TFF Başkanı'na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Otomobil ve beyaz eşya mesela, yurt dışından ithal geldikten sonra rekabet güçlendi. TFF Başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik maçlara da VAR yabancı hakeminin gelmesi istendi. Sayın başkan, bu sistemin yıkılması için mücadele ediyor" diye konuştu.

Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapmıştı.





"Bu iş 18 takımla yapılır"





Futbolun iki takımın tekelinde olmadığını ifade eden Arat, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti. Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil. Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece 3 takımın sıkıntısı değildir. Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır. İki takımın görüşüp sonra 'Görüşmedik' demesini de şaşkınlık içerisinde karşıladım" yorumunu yaptı.





"Bu yapı en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi"





Yapı tartışmaları hakkındaki soruya cevap veren Başkan Arat, "Başka kulüp başkanının açıklamasını burada konuşmam. Türkiye'de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız. Bu yapı bir takımın için kurulmuş olabilir ya da olamaz. Bu yapı, en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız. Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız" dedi.





"Rafa Silva'yı alamadılar"





"Talisca transferini konuşmam" diyen Hasan Arat, "Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik. Kendini Beşiktaşlı olarak görenler, arkadan dolaşmayı bıraksın. Beşiktaşlılar neden Beşiktaş'ı rencide etmeye çalışıyor? YouTube'da, orada, burada... Buna üzülüyorum. Size her şeyi söyleyemiyoruz ama bundan vazgeçsinler. Sporcu ve takım ismi kullanmak istemiyorum. Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı. Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rafa Silva'nın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.





"Transfer görüşmelerine başladık"





Devre arası transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Arat, "Hüseyin Yücel transfer çalışmalarını yaptı. Gitmesi gerekenler var. Popülist bir şey yapmayacağız. Bütçemize uygun transferler yapacağız, alternatifler de hazır. Görüşmelere başladık zaten. Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük transfer room toplantısı yapıldı, 70 kulüp ağırladık. Yurt dışındaki kulüplerle ilişkilerimiz iyi" diye konuştu.













"Chelsea'dan oyuncu alıyorduk..."





Başkan Hasan Arat, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den bir oyuncu alacaklarını ancak transferin son anda suya düştüğünü anlattı. Arat, "Chelsea'den 3 Eylül'de çok genç bir oyuncu alıyorduk. Bütün işlemler bitti ama son 6 saatte, astronomik bir ücretle Suudi Arabistan'a gitti" dedi.





"Joao Mario'dan pişman değiliz"





Performansı eleştiri konusu olan Joao Mario'yla ilgili soruya cevap veren Hasan Arat, "Giovanni van Bronchorst, Joao Mario'yu istedi. Kulübüyle olan ilişkileri, karakteri, takıma uyumu... Raporlar geldi, hocamız da oyuncuyu istediğini söyledi. Biz bu transferden pişman değiliz. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, adaptasyon süreci var" şeklinde görüş bildirdi.

Joao Mario, Beşiktaş formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.



















