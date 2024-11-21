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Bir forma dört aday

Bir forma dört aday

09:3221/11/2024, Perşembe
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Al Musrati - Salih Uçan - Cher Ndour - Joao Mario
Al Musrati - Salih Uçan - Cher Ndour - Joao Mario

Pazar günü evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta ilk 11 şekillenirken, teknik direktör Van Bronckhorst orta sahada alternatifleri değerlendiriyor. Al-Musrati'nin yanı sıra Ndour, Mario ve Salih 6 numaralı formanın adayları olarak öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan ve 8 puan kaybeden Beşiktaş, pazar günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bornckhorst, sezon başındaki performansın geri gelmesi için yoğun çaba harcarken, takımdaki forma rekabetinin de artmasını istiyor. Özellikle orta sahada kalabalık bir oyuncu grubuna sahip olan siyah-beyazlı takımda, Göztepe'ye karşı orta sahada Gedson'un forması garantiyken yanında kimin oynayacağı konusunda büyük bir çekilme yaşanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bir süre kulübede oturttuğu Al-Musrati'yi yeniden ilk 11'e monte etmeye başlamışken, bu istikrarını sürdürebilir ancak Ndour, Jaoa Mario ve Salih Uçan da formanın diğer adayları.


Salih Uçan & Joao Mario

Salih hazır

Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin performansı ve skorun gidişatına göre o bölgeye yeni hamleler gelebilir. Van Bronckhorst'un orta sahada yapacağı ilk hamlenin Salih Uçan olması bekleniyor. Uzun süredir yedek kalan ancak Başakşehir maçında bulduğu kısa süreyi iyi kullanan tecrübeli futbolcunun oynamayışı, taraftarlarca eleştiri konusu yapılıyor.


Öte yandan siyah-beyazlı takıkmda gözden çıkarılan Jean Onana ve Alex OxladeChamberlain bu rekabetin uzağında kalan iki isim oldu. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği bu oyuncuları devre arasında göndermek için formüller bulmaya çalışıyor.





#Beşiktaş
#Al-Musrati
#Salih Uçan
#Ndour

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