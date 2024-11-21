Bir forma dört aday

Trendyol Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan ve 8 puan kaybeden Beşiktaş, pazar günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bornckhorst, sezon başındaki performansın geri gelmesi için yoğun çaba harcarken, takımdaki forma rekabetinin de artmasını istiyor. Özellikle orta sahada kalabalık bir oyuncu grubuna sahip olan siyah-beyazlı takımda, Göztepe'ye karşı orta sahada Gedson'un forması garantiyken yanında kimin oynayacağı konusunda büyük bir çekilme yaşanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bir süre kulübede oturttuğu Al-Musrati'yi yeniden ilk 11'e monte etmeye başlamışken, bu istikrarını sürdürebilir ancak Ndour, Jaoa Mario ve Salih Uçan da formanın diğer adayları.