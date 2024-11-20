Beşiktaş istiyordu Juventus alıyor: Yıldız futbolcu İtalya yolcusu

Siyah-beyazlılar, yaz aylarında uzun süre transfer görüşmelerinde bulunduğu golcü oyuncudan kötü haber aldı. İtalyan devi Juventus siyah-beyazlıların istediği yıldıza talip oldu. İşte detaylar.

PATRİCK SCHİCK JUVENTUS YOLCUSU

Siyah-beyazlılar, yaz aylarında uzun süre transfer görüşmelerinde bulunduğu Çek golcü Patrick Schick'ten kötü haber aldı.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, "Juve'de Patrick Schick sesleri" başlığıyla duyurduğu haberde Serie A ekibinin Patrick Schick'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Golcü futbolcu, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Juventus'un ise Vlahovic'in sakatlığı nedeniyle bu transferi kısa sürede bitirmek istediği aktarıldı.

28 yaşındaki Çek futbolcu, Leverkusen formasıyla bu sezon 14 resmi maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.

PATRİCK SCHİCK KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Patrik Schick, 24 Ocak 1996'da Prag, Çek Cumhuriyeti'nde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev yapan Schick, hem kulüp takımlarında hem de Çekya millî takımında önemli performanslar sergilemiştir.

Kariyeri ve Oynadığı Takımlar

AC Sparta Prag (2014-2016):

Futbol kariyerine Sparta Prag'ın altyapısında başlayan Schick, 2014 yılında A takıma yükselmiştir. Burada 4 maçta forma giymiştir.

Bohemians 1905 (2015-2016, Kiralık):

Daha fazla deneyim kazanması için Bohemians 1905'e kiralanan Schick, burada 27 maçta 8 gol atarak dikkat çekmiştir.

UC Sampdoria (2016-2017):

2016 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olan Schick, 32 maçta 11 gol kaydetmiştir.

AS Roma (2017-2020):

2017'de AS Roma'ya transfer olan Schick, burada 46 maçta 5 gol atmıştır.

RB Leipzig (2019-2020, Kiralık):

2019-2020 sezonunda Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig'e kiralanan Schick, 22 maçta 10 golle etkili bir performans sergilemiştir.

Bayer 04 Leverkusen (2020-2024):

2020 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olan Schick, burada 75 maçta 39 gol atarak takımın önemli oyuncularından biri olmuştur.







