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Aslan'ın hedefi çifte kupa

Aslan'ın hedefi çifte kupa

Umut Yılmaz
04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da kupa maçı hazırlıkları Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık gerçekleştiren idmanla devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig’de Trabzonspor'u 2-0 yenmeyi başaran sarıkırmızılılar, yine rakibiyle Gaziantep’te oynanacak finalde de benzer bir skor almanın planlarını yapıyor. Galatasaraylı oyuncuların oldukça neşeli olduğu dünkü idmanda kupa finaline yönelik çalışmalar yapıldı.
Galatasaray’da kupa maçı hazırlıkları Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık gerçekleştiren idmanla devam etti. Geçtiğimiz hafta sonu Süper Lig’de Trabzonspor'u 2-0 yenmeyi başaran sarıkırmızılılar, yine rakibiyle Gaziantep’te oynanacak finalde de benzer bir skor almanın planlarını yapıyor. Galatasaraylı oyuncuların oldukça neşeli olduğu dünkü idmanda kupa finaline yönelik çalışmalar yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Trabzonspor'u yarınki Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kez daha yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, ardından da hafta sonu evindeki Kayserispor maçına Süper Lig şampiyonluğu için çıkacak.

Galatasaray, bu sezonu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra da ligin 36. haftasında pazar günü evinde ağırlayacağı Kayserispor mücadelesinde sahaya şampiyonluğunu garantilemek için çıkacak.


KUPADA RAKİPSİZ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 63'üncüsü oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Galatasaray, bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor. Galatasaray, ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Sarı-kırmızılar ayrıca 5 sezon sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor.


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