Aslan'ın hedefi çifte kupa

Galatasaray, bu sezonu çifte kupayla kapatmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, Trendyol Süper Lig'de 2 kez mağlup ettiği Karadeniz temsilcisini yine yenerek sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyecek. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra da ligin 36. haftasında pazar günü evinde ağırlayacağı Kayserispor mücadelesinde sahaya şampiyonluğunu garantilemek için çıkacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda. Sarı-kırmızılılar, 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce 23 kez final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 63'üncüsü oynanan kupayı 18 kez müzesine götürdü. Galatasaray, bu alanda en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 7 şampiyonluk önünde bulunuyor. Galatasaray, ayrıca organizasyonun ilk 4 senesinde kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Sarı-kırmızılar ayrıca 5 sezon sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretini dindirmek istiyor.