Galatasaray kupada 24. kez finalde

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te bulunan Büyükşehir Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonu iki kupayla bitirmek isteyen ve Süper Lig’de kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, ilk olarak Türkiye Kupası’nda sahne alacak. Cimbom ayrıca 6 yıl sonra Türkiye Kupası’nda final mücadelesi verecek.





İlk kupa Galatasaray’ın





Türkiye Kupası’nın ilk kez düzenlediği 1962-1963 sezonunda Galatasaray finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. İki maç üzerinden oynanan eşleşmede sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 2-1’lik skorlarla geçti ve kupayı kazanan ilk takım oldu.





24. kez finalde





Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynayan Aslan, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas’ta yapılan müsabakada Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek, kupa sevinci yaşadı. Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda finalde 24. kez mücadele edecek.





En çok Galatasaray kazandı



