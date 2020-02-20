UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Atalanta-Valencia: 4-1

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Atalanta, son 16 turu ilk maçında Valencia'yı 4-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde Hans Hateboer attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atalantalı futbolcuların Valencia maçındaki gol sevinçleri.

Atalantalı futbolcuların Valencia maçındaki gol sevinçleri.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Atalanta, son 16 turu ilk maçında Valencia'yı 4-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde Hans Hateboer attığı 2 golle mücadelenin yıldızı oldu.

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