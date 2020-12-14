Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü

Sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, dev final için hazır hale getirildi.

Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.

Ayrıca maçların ön koltuklardan izlenebilmesi adına stadyumun koşu pisti tamamen kaldırıldı ve 90 cm aşağıya indirildi. Bu bölüme asfalt ve çim eklendi.

İşte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaşanan yenilikler;

-Çimler tamamen kaldırıldı yeni nesil hibrit çim sistemine geçildi

-Pist 90 cm aşağıya indirildi ve burası asfalt ve çimle kaplandı.

-Stadyumun 66 binlik kapasitesi 74.353 adete çıkarıldı.

-Yeni nesil led aydınlatma sistemi stadyuma dahil edildi.

-Kale arkalarına 25 metre ve 15 metrelik rüzgar paneli takıldı.



